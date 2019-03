Casilina, Piccirilli: «Dobbiamo guardare oltre»

Il Casilina nell'ultimo turno del campionato nel campo della Roma VII non è riuscito a produrre quanto avrebbe voluto complice il punteggio negativo maturato (4-0). Ecco le dichiarazioni di mister Piccirilli: «Una gara in cui abbiamo totalmente sbagliato l’approccio tanto che dopo trenta minuti eravamo già sotto di tre reti – sottolinea l’allenatore capitolino - Avevamo qualche defezione e probabilmente la squadra ha accusato il contraccolpo del match di Monteporzio in cui avrebbe meritato di portare via dei punti, ma non dobbiamo accampare scuse: meglio dimenticare al più presto la gara di domenica scorsa e guardare oltre».

Ultimo aggiornamento: 17:40

