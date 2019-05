Casilina, Piccirilli: «Diamo il massimo nelle ultime due partite»

Mancano 180 minuti alla fine del campionato e la salvezza del Casilina sembra sempre più una chimera. Infatti stando ai calcoli se il Real Montelanico (attualmente al 14 posto in classifica) dovesse conquistare un punto per i capitolini non ci sarebbe nulla da fare nemmeno facendo bottino pieno. «Ma al di là dei calcoli, dobbiamo cercare di dare il massimo nelle ultime due partite – dice mister Marco Piccirilli – Lo abbiamo ripetuto più volte nel corso della stagione: questa squadra avrebbe meritato di più per quanto prodotto, ma gli errori di inesperienza da parte di un gruppo dall’età media davvero bassa sono stati decisivi. Quante volte sarebbe bastato accontentarsi di un punto invece che andare alla ricerca della vittoria: probabilmente a questo punto saremmo stati in lotta quantomeno per il play out. Ma ripeto, al di là di tutto, sono sicuro che il Casilina cercherà di chiudere al meglio questo campionato molto difficoltoso».

Ultimo aggiornamento: 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA