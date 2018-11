Situazioni allarmante per il Casilina, squadra attualmente ultima nel girone F di Prima Categoria Lazio. Nessuno si sarebbe aspettato questo inizio da incubo, come dice anche il tecnico Piccirilli: "Ci troviamo in un girone molto interessante, pieno di squadre molto forti. Ci è sempre macanto l'ultimo pass, visto che abbiamo fornito prestazioni al di sopra della sufficienza, ma non abbiamo portato a casa punti. Nell'ultima gara invece, contro la Roma VIII, non mi è piaciuto l'approccio alla gara, nonostante i due legni colpiti. Non è un momento positivo, si evince anche dalle quattro espulsioni rimediate nelle ultime cinque partite di campionato".

Ultimo aggiornamento: 15 Novembre, 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA