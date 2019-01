Casilina, Hassanein predica calma

Per il Casilina dopo lo stop interno, il secondo consecutivo, contro la capolista Valle Martella, è tempo di ricominciare. Per i ragazzi di mister Piccirilli si tratta di rimboccarsi le maniche e nell'ultimo match nonostante il puteggio finale per niente confortante sono usciti a testa altissima: «Ma questo è un gruppo che non molla e continua a crederci – dice l’attaccante classe 1994 Mohamed Hassanein, per tutti Mido – Ci alleniamo al completo e siamo convinti di riuscire a centrare l’obiettivo, anche passando dai play out se dovesse essere necessario.Il Valle Martella mi ha fatto una grande impressione: dal punto di vista tecnico e della mentalità meritano di essere al primo posto».

Ultimo aggiornamento: 17:59

