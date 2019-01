Casilina, Battistelli: «Rammarico per il risultato contro la Semprevisa»

In casa Casilina, dopo la sconfitta interna contro il Semprevisa per 2-1 nella quindicesima giornata del campionato di Promozione, ha preso parola il difensore esterno, classe 1997, Francesco Battistelli, che commenta il ko: «Avremmo meritato di allungare la striscia utile che si era aperta con le due vittorie precedenti. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, andando in vantaggio grazie ad una bella rete di Taglienti dopo una combinazione con Carboni. Poi abbiamo limitato i rischi al minimo, mentre nella seconda parte di gara è arrivata l’espulsione ingiusta comminata a Ponzo e poi anche un rosso proteste ad un giocatore avversario. Lì ci siamo abbassati un po’ troppo, ma non c’era la sensazione che ci sfuggisse la partita e invece nel finale, in pochi minuti, abbiamo subito le due reti che ci hanno condannato».

