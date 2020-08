© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Grazie a tutti per i messaggi. Sto bene e sono completamente asintomatico. Ho fatto il tampone perché una persona a me vicina era risultata positiva. Sono a casa isolato in attesa che tutto passi. Ci tenevo a tranquillizzare tutte le persone che mi hanno scritto». Andrea Petagna come Antonio Mirante. Ogni giorno ce n’è uno, anzi più di uno. I positivi in serie A aumentano, i ritiri vengono spostati e più vai avanti e più alto è il rischio che il campionato, inizio previsto il 19 settembre, venga posticipato, anche se Lega e Figc per ora non dà peso a questi casi a catena, dal momento che esiste un protocollo ben preciso per la serie A (il primo settembre, invece, è in programma il sorteggio del calendario del campionato). Ovvio, dipenderà da quanti casi in serie A ci saranno a ridosso della ripresa, per ora il problema è gestibile: in caso di slittamento a ottebre, verrbbe rivisto il finale, con i play off ancora di salvezza (ricordiamolo, a giugno 2021 c’è l’Europeo). La certezza è che, visti i casi in aumento, nessuno penserà di riaprire gli stadi prima del tempo. Si era parlato di due giornate a porte chiuse per poi valutare la riapertura graduale, ma forse la saracinesca degli impianti rimarrà abbassata per qualche settimana in più. E la Nazionale? Si raduna il 29 agosto per cominciare la stagione, in programma due gare di Nations League: contro la Bosnia Erzegovina venerdì 4 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze e contro l’Olanda lunedì 7 alla “Johan Cruijff Arena” di Amsterdam (9-1 all’Armenia lo scorso 18 novembre a Palermo, l’ultima uscita ufficiale degli azzurri di Roberto Mancini). Per ora tutto tace, ma il raduno è imminente, Mancini si augura che i casi non aumentino ancora tra i calciatori nazionabili.LA NAZIONALE E DINTORNIPetagna è ora in isolamento, e ci starà per due settimane, fino ai tamponi negativi. Pure lui, come tanti, era tornato dalle vacanze in Sardegna. Il ritiro precampionato del Napoli inizierà il 24 agosto a Castel Di Sangro (Aq) ma Petagna non ci sarà. E Gattuso spera almeno possano esserci Insigne e Allan, pure loro reduci dalle vacanze sulla Costa Smeralda e in zone limitrofe. Il Cagliari invece, con i suoi tre positivi, è stato costretto a spostare la data del raduno e ora il club sta valutando le condizioni di Nainggolan e Simeone, pure tra le isolette della Sardegna, come Pavoletti. Il breve ritiro di Aritzo è stato rimandato alle prossime settimane. Anche il Torino (il Brescia un positivo dichiarato) ne conta due, lo ha comunicato lo stesso club granata, aggiungendo che verranno effettuati «accertamenti per altri tre calciatori della prima squadra che nei giorni scorsi erano stati in stretto contatto con i positivi». Le vacanze sono un problema, le squadre si stanno attrezzando per i tamponi a tappeto. Ad esempio, la Fiorentina, in attesa del ritorno dei calciatori dalle vacanze (Chiesa era in Sardegna, così come Cutrone, che tra l’altro i virus lo aveva già contratto) sta effettuando i controlli ai dirigenti: sabato, giorno del raduno, verranno fatti tamponi ai giocatori, spalmati sul week-end. Anche molti della Sampdoria erano in Sardegna (tipo Augello) e questo preoccupa molto Ranieri. Sull’isola hanno trascorso le vacanze pure i milanisti Donnarumma e Ibrahimovic (quest’ultimo deve ancora decidere se restare o meno a Milano), più Calabria, Conti e capitan Romagnoli, tutte presenze testimoniate da foto pubblicate sui vari social network. Il Milan si raduna il 24, Pioli farà la conta e spera di averli tutti. Trema il Sassuolo, che conta come vacanzieri a rischio De Zerbi, Locatelli, Peluso, Raspadori e Consigli, per adesso, lo comunica il club emiliano, il positivo è Boga, precisando che «il calciatore, asintomatico, non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento domiciliare». Questa è la settimana dei raduni, il Benevento ha cominciato, la Lazio sta per farlo, così come la Roma. La Juve torna il 24, come il Milan, e per quella data tutto dovrà essere chiaro: Dybala e Rugani, pure loro in vacanza in zona Sardegna, sono da monitorare. Il virus, loro, lo conosco già per essere stati positivi tra marzo e aprile. Già sei squadre, insomma, con calciatori positivi. In attesa di ulteriori test. E la data del 19 settembre, partenza del campionato, si avvicina sempre di più.