Casasco: «Il protocollo Figc va assolutamente rivisto: tamponi più frequenti»

La modifica del protocollo tra Figc e Cts l'ho richiesta prima del caso Genoa. Si vedeva l'andamento epidemiologico ed il protocollo andava modificato: bisognava coniugare l'interesse della Lega A, con i suoi interessi, con quello della tutela della salute degli atleti e di tutti i soggetti coinvolti. Secondo me, deve essere assolutamente rivisto il protocollo per portare a termine il campionato». Lo afferma, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il presidente della Federazione medici sportivi, Maurizio Casasco. «Frequenza maggiore dei tamponi, test antigenici, responsabilità maggiore degli atleti, gestione degli spogliatoi, attenzione alle Primavere che sono soggette a regole dilettantistiche ma che si allenano con la prima squadra sono interventi da farsi. Una bolla, poi, per il positivo in una struttura unica».

Ultimo aggiornamento: 14:44

