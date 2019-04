Casalvieri, Nardone: «Dobbiamo ripartire»

Novità in casa Casalvieri: la società ha ufficializzato l'allenatore della prima squadra: si tratta di Luca Nardone. La sua prima partita in panchina gialloblù non è stato di certo tra i più positivi visto che è stato sconfitto tra le mura amiche contro l'Atletico Cervaro. Ecco le parole del neo-tecnico: «Abbiamo l'imperativo di sperare nella salvezza fino a quando la matematica non ci condanna. Dobbiamo invertire il nostro trend, dobbiamo aumentare sull'autostima perchè ho trovato un gruppo di calciatori che sa quello che vuole».

Ultimo aggiornamento: 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA