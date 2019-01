© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato costretto a rimanere a lungo ai box, ma ora Sebastian Miccio è tornato a pieno regime al fianco dei suoi compagni. Il capitano del Casal Barriera ha saltato tutta la prima parte di stagione per una fastidiosa infiammazione tendinea e ha ripreso ad allenarsi solamente a dicembre. Domenica scorsa, nel vittorioso match col Villalba, ha giocato per la prima volta da titolare festeggiando coi suoi compagni un prezioso successo. «E’ stato emozionante rientrare in campo, cosa che già era accaduta quando avevo giocato un quarto d’ora contro il Real Monterotondo nel match dello scorso 16 dicembre. All’inizio avevo un po’ di timore, ma ora il peggio sembra alle spalle».Alle porte c’è il durissimo match contro la capolista Valle del Tevere, reduce da sei vittorie nelle ultime sette sfide di campionato e anche dall’infrasettimanale di Coppa contro la Cynthia (terminato sull’1-1). «Hanno una rosa ampia e non credo che per loro possa essere un problema aver giocato mercoledì. Ma noi giochiamo in casa e contro ogni avversario sappiamo di poter fare punti, d’altronde è al Nicolino Usai che dobbiamo costruire la nostra salvezza» dice Miccio, arrivato quasi a dieci anni di militanza nel Casal Barriera considerando anche le due stagioni con la Juniores.«L’obiettivo è di centrare la salvezza diretta, magari un po’ prima dell’ultima giornata. Avevamo iniziato la stagione con il piede giusto, poi la squadra ha vissuto un periodo nero in concomitanza di tanti infortuni. Ora invece siamo quasi al completo: manca solo il recupero di Mattia Ciurluini che sta aumentando i carichi di lavoro e ci potrà dare una grande mano per gli ultimi mesi. E’ stata dura stare fuori tre mesi per me e quindi immagino quanto lo sia stato per lui che è in recupero dopo un grave infortunio al ginocchio. E lui, come noi, immagino sia molto emozionato all’idea di tornare a breve» conclude Miccio.