L'acuto arriva proprio sui titoli di coda. Il Casal Barriera batte ne recupero il Sora con una rete di Cassetti, arrivata quando lo zero a zero iniziale sembrava anche il risultato finale. Al tirar delle somme, però, il gol dei gialloverdeneri viene giustamente a premiare il Casal Barriera, che ha giocato meglio rispetto al Sora in versione brasiliana, che dovrà registrare ancora le sincronie tra i reparti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA