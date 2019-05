Con l'addio del tecnico Pandolfi diversi dei giocatori sembrano voler lasciare il progetto. Tra questi il giovane difensore centrale Andrea Apostoli, con il classe '98 che spiega: “Con l'esonero del mister è finito un ciclo, da quando sono arrivato ho vissuto tre anni bellissimi con un grandissimo gruppo. Personalmente ho dato tanto e credo che il mio tempo qui sia finito. Perciò inizierò a guardarmi intorno sperando in un progetto che faccia al caso mio. Nei prossimi giorni parleremo con la società ma so già che le nostre strade si divideranno. Ripeto, qui sono stati tre anni bellissimi, ma adesso è arrivato il momento di rimettermi in gioco da qualche altra parte”.

Ultimo aggiornamento: 20:22

