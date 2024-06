Carvajal, il padre poliziotto scorta il bus scoperto del Real Madrid: il terzino gli porta la coppa

Poter alzare al cielo la coppa della Champions League è il sogno di tutti gli appassionati di calcio. Alcuni si accontenterebbero anche solo di poterla sfiorare, ma c'è chi ha fatto di più e l'ha proprio presa in mano nonostante non sia un calciatore. Si tratta di Mariano Carvajal, padre di Dani, terzino destro del Real Madrid ha potuto festeggiare da poco la vittoria della 15ª coppa europea da parte dei Blancos. Il trentaduenne ha deciso di festeggiare in un modo diverso ovvero portando proprio la coppa al genitore che ha potuto alzarla.

Carvajal e la Champions League al padre

Questo siparietto è stato possibile grazie al lavoro che svolge proprio il padre del terzino del Real Madrid. Questi è un poliziotto e il giorno della parata con il bus scoperto proprio per festeggiare il successo contro il Borussia Dortmund ha scortato il mezzo insieme agli altri agenti a cavallo. Dani ha così colto l'occasione per portare giù la coppa e farla toccare e sorreggere al padre che ha posato per una foto insieme al figlio, senza però mai smontare dal suo destriero.

Dal video diffuso dalla Policia Nacional si può notare come anche gli altri calciatori fossero scesi per accompagnare l'esterno difensivo che è stato bacchettato dal padre nel momento di fare la foto.