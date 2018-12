© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimi giorni di mercato per i dilettanti, che venerdì diranno stop ai trasferimenti suppletivi, previsti per questa fase dell'anno. Il 14 si chiuderanno anche le liste di svincolo, nelle quali finiranno quei calciatori che non hanno più feeling con le loro attuali società, ma ancora non hanno trovato una nuova sistemazione.Nella giornata di ieri, sono state definiti alcuni "colpi", come quello di, passato dall'Aprilia al Pomezia (che sta praticamente rifacendo la squadra di), esterno di esperienza e qualità; e il trasferimento del portiere della Virtus Nettuno,all'altra squadra di Pomezia, l'Uni, reduce da una domenica di delusione, culminata con la prima sconfitta della gestione. Ha invece lasciato l'Unipomezia il centrocampista Casavecchia, ex Astrea, che è finito in serie D al Ladispoli.Casavecchia ha in pratica preso il posto di(il più giovane dei due) che ha lasciato il Ladispoli ed è andato a giocare con l'Eretum Monterotondo. Dove sono già arrivati(già in campo e in gol domenica scorsa) che ha lasciato il Crecas, e, altro calciatore che ha lasciato il Crecas.