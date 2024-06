La Carrarese promossa in Serie B dopo 76 anni: battuto 1-0 il Vicenza nella finale playoff di Lega Pro

Allo Stadio dei Marmi di Carrara è festa totale. Il gol al minuto 6 di Mattia Finotto decreta la promozione della Carrarese in Serie B. La rete che decide la finale playoff di Lega Pro contro il Vicenza. Dopo lo 0-0 dell'andata, il club toscano si impone in casa nel match di ritorno, sfruttando il fattore campo.

Dopo 76 anni la Carrarese torna in Serie B

Dopo Cesena, Juve Stabia e Mantova, già promosse come vincitrici dei rispettivi gironi, la Carrarese è la quarta squadra che l'anno prossimo giocherà nel campionato cadetto. Era da 76 anni che il club toscano non approdava in Serie B, l'ultima volta era accaduto nel 1948. Un traguardo storico per la squadra allenata da Antonio Calabro.

Nella nuova stagione di Serie B 2024/2025 ci sarà anche un posto per la Carrarese che ricorderà a lungo questo giorno, domenica 9 giugno.