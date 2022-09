Caro bollette, in Serie C l'idea è giocare al mattino. Ghirelli: «Così risparmieremo sui consumi»

Con il lungo inverno alle porte e una crisi energetica già iniziata, il caro bollette rischia di mettere in difficoltà anche molte società calcistiche. L'ultima idea per limitare il consumo di elettricità è stata lanciata nella giornata di ieri dal presidente della Lega Pro e vicepresidente FIGC, Francesco Ghirelli, ospite allo stadio Viviani per assistere a Potenza-Foggia. "In pieno inverno le gare in Serie C potrebbero essere anticipate ad orari mattutini". Abolendo i posticipi serali e giocando nelle ore più calde della giornata, gli impianti potrebbero risparmiare su illuminazione e riscaldamenti. "Questa ipotesi - continua Ghirelli - sarà discussa nel prossimo consiglio di Lega. Il costo dell’energia per i club di Serie C rischia di produrre danni pesanti e di vanificare le politiche di contenimento dei costi. La Lega di Serie C rappresenta il calcio del territorio, il calcio sociale, e come sa anche il premier Draghi siamo un settore produttivo". Da qui la richiesta d'aiuto al governo: "Occorre intervenire subito e dare ai club la possibilità di usufruire di tutti gli interventi, previsti o che saranno varati”. Intanto gli orari potrebbero persino anticipare il classico lunch match: le esigenze televisive, per una volta, passeranno in secondo piano.