© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Cardinali, bomber anagnino, in forza all'Anitrella in Promozione,ha subito questa mattina un intervento in artroscopia al ginocchio destro. L'intervento è stato effettuato a Roma al San Carlo di Nancy dall'ortopedico, dottor Panasci ed è perfettamente riuscito. I tempi di recupero per il bomber sono di circa 30 giorni. Tra un paio di settimane tornerà a correre. Per Cardinali, ex promessa del Torino Primavera, segnò anche una rete in un derby con la Juventus nel torneo di Viareggio, è il terzo grave infortunio in carriera. Il primo proprio a Torino al crociato del ginocchio sinistro che di fatto gli impedì di spiccare il volo verso il professionismo, poi ad Anagni al crociato del ginocchio destro poco piu' di un anno fa ad Anagni ed ora ad Anitrella. I primi due infortuni molto gravi che avrebbero potuto scoraggiare chiunque. Ma la grande forza di volontà, il carattere e la vicinanza della famiglia, hanno convinto ogni volta Cardinali a ripartire da zero con ottimi risultati.«Qui ad Anitrella è il mio terzo grave infortunio, rispetto ai primi due molto meno grave, lo chiamerei un tagliando. Sono pronto a ripartire piu' forte di prima- ha spiegato Francesco Cardinali, 28 anni, anagnino- in un mese penso di poter tornare in campo. Mi sono infortunato a Cervaro nella gara vinta dall'Anitrella in trasferta. L'infortunio al momento di realizzare un goal in pratica sulla linea della porta avversaria. Nel calcio ci può stare. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini in primis la mia famiglia, anche questa è passata, il campo mi aspetta per altre sfide».«Qui ad Anitrella ho realizzato 10 reti in 10 gare, mi sono trovato benissimo, una grande e bella famiglia. Conoscevo il mister Angelo Bottoni con il quale ho già lavorato ed in Promozione a Colli realizzai 30 reti in una stagione. Ambiente perfetto, familiare mi hanno accolto alla grande- ha aggiunto Cardinali- la squadra è buona, società storica ed ambiziosa».Cardinali è un giocatore dell'Anitrella, ma voci di mercato parlano di un suo clamoroso ritorno all'Anagni, in D, squadra della sua città. Interrogato al riguardo, Cardinali si è limitato a dire: «Fino al 2 dicembre sono un giocatore dell'Anitrella». La sensazione è quella che a Cervaro potrebbe essere stata l'ultima apparizione in maglia neroverde.