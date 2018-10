Caputo, gran gol. Bennacer, fallo ingenuo. Bentancur e Bernardeschi deludono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le pagelle di Empoli-Juventus.PROVEDEL 6E’ incolpevole sui i due gol, ma fa una bella parata su Sandro.DI LORENZO 5Si ricorderà a lungo di RonaldoSILVESTRE 5,5Incerto, ma combatte.MAIETTA 6Un po’ meglio del compagnoANTONELLI 5,5Dovrebbe spingere, ma non lo fa sempre con qualità24’ st PASQUAL 6OrdinatoACQUAH 6,5Primo tempo di grande spessore, cala nella ripresa.BENNACER 5Nella prima parte bene, poi commette il fallo del rigore anche se restano dubbiTRAORE 5Errore decisivo nella chiusura su Ronaldo37’ st LA GUMINA SVKRUNIC 6Ci prova.ZAJIC 5,5A corrente alternata.dal 30’ st UCAN SVCAPUTO 7Gran gol, è il quarto in campionato e poi corre tanto per la squadra.ALLENATORE ANDREAZZOLI 6Il primo tempo è stato veramente bello e nella ripresa si è piegato a Ronaldo.6 SZCZESNYSul gol non ha colpe, nella ripresa si diverte a guardare da dietro i compagni6 DE SCIGLIOLa prima di De Sciglio da titolare quest’anno. La sua è una partita ordinata.dal 45’ st BARZAGLI SV6,5 BONUCCIGuida la difesa e non sente la mancanza del “socio” Chiellini6 RUGANIScende in campo all’ultimo istante per l’infortunio nel riscaldamento di Chiellini. Si becca un giallo.6 ALEX SANDROPrimo tempo grigio, lento, come del resto tutta la Juve. Meglio nella ripresa.5,5 BENTANCURNon è fortunato nel rimpallo che poi porta al gol di Caputo, ma in generale la sua non è stata un gara convincente.6,5 PJANICMeglio dopo l’intervallo: ha guidato la Juve attraverso una seconda parte migliore, prende anche una traversa.dal 35’ st DOUGLAS COSTA SV6 MATUIDIUn altro che cresce dopo 45 minuti non felici: è sua la palla che Ronaldo trasforma in oro.5,5 BERNARDESCHIConsiderando il suo periodo certamente positivo da lui ci saremmo aspettati tanto di più.dal 21’ st CUADRADO 68 RONALDODoppietta e sono 7 centri in 10 partite, tanto per gradire. Il primo è un rigore, il secondo un gol pazzesco. Applausi.6 DYBALAPrende un rigore di mestiere, poi non ci sono acuti particolari.ALLENATORE ALLEGRI 6,5La sua Juve è imbattuta fuori casa in campionato da quasi un anno e ha un Ronaldo in più.ARBITRO CALVARESE 5,5Sul rigore resta qualche dubbio.