Caprari e Quagliarella lanciano la Sampdoria: 2-0 contro il Parma

La Sampdoria stende il Parma in un Ferraris gelato e mette la freccia in classifica. Giampaolo sorpassa D’Aversa e sale così al settimo posto, momentaneamente a un punto dalla zona Europa. Caprari sblocca la partita a metà ripresa, Quagliarella la chiude e in entrambe le situazioni c’è lo zampino di un ispirato Praet. “Quaglia”, a un passo dal rinnovo, segna il suo nono gol stagionale, il settimo nelle ultime sei partite. Sommando gol e assist, il trentacinquenne di Castellammare di Stabia è secondo solo a Cristiano Ronaldo.

Per il suo 4-3-1-2, Giampaolo rispolvera Sala per la fascia destra e Tonelli al centro della difesa. Conferma davanti per Caprari al fianco di Quagliarella. Nel 4-3-3 di D’ Aversa, Scozzarella è preferito a Stulac a centro campo mentre sul fronte offensivo con Biabiany e Inglese c'è Siligardi. Le condizioni del campo, in parte compromesse dalla pioggia caduta nel primo pomeriggio, non favoriscono lo spettacolo ma non costituiscono un frena all’intensità e ai continui ribaltamenti di fronte nei primi 10 minuti.



Le difese coprono attentamente gli spazi, con Andersen a bloccare le avanzate di Inglese e Bastoni a spuntarla più volte su Quagliarella. Allora nella fase iniziale le occasioni migliori arrivano dalla distanza o su palla inattività. All’11’ la conclusione da fuori da area di Sala viene bloccata a terra da Sepe, al 14’ Iacoponi schiaccia di testa leggermente troppo alla sinistra di Audero. Per mezz’ora abbondante è la partita del “vorrei ma non posso”, poi è la Sampdoria a spostare il proprio baricentro in avanti e, di fatto, a piantare le tende a ridosso dell’area del Parma. Alla mezz’ora Quagliarella scalda i pugni di Sepe. Veementi proteste Samp al 38’ quando Rigoni tocca la palla con il braccio dopo un iniziale intervento con il piede. Il VAR chiarisce tutto: si riparte con una punizione per i Parma perché a monte dell’azione, c’è il fuorigioco di Quagliarella. Il primo tempo finisce a reti bianche: un possesso palla pari a 75% e ben 15 cross, la maggior parte dalla sinistra con Murru, non fruttano a Giampaolo gli esiti attesi.



La Sampdoria è ancora più propositiva alla ripresa delle ostilità. Da un’accelerazione di Caprari, al 5’ arriva un suggerimento d’oro per Linetty ma i riflessi di Sepe sono prontissimi nel respingere una conclusione molto ravvicinata. Il Parma batte in ritirata verso la sua trequarti senza riuscire mai a uscirne convintamente e con il passare dei minuti il muro sembra destinato a cedere. Prima la progressione di Sala si spegne con un tiro sopra la traversa e poi la serpentina di Linetty chiama ancora in causa Sepe. La Samp consolida un possesso palla da percentuali altissime ma per scardinare il fortino di D’Aversa serve velocità. Al 21’ i movimenti di Sala e Praet fanno saltare i meccanismi difensivi del Parma, l’inserimento di Caprari è vincente. La caduta del proprio muro costringe gli ospiti a rivedere completamente la propria strategia. Entra Ceravolo per Siligardi, l’immediata e affannosa ricerca del pareggio porta gli ospiti a scoprirsi e a concedere a Praet un secondo affondo, al 24’: sul cross, Iacoponi va per farfalle e Quagliarella, di testa, castiga Sepe. Per la Samp la festa inizia così con 20 minuti d’anticipo, per il Parma è notte fonda.



