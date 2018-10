Capitan Gasperini carica il Monterosi: «Lotteremo contro l'Avellino»

Il Monterosi (19 punti) dovrà sfidare nel prossimo turno l'Avellino (17 punti). Una partita che decreterà le reali ambizioni delle due compagini. La squadra biancorossa, che è reduce da due vittorie consecutive contro l'Anzio ed Anagni, vuole fare bella figura contro una nobile decaduta del calcio italiano come l'Avellino. Il capitano Gianmatteo Gasperini carica l'ambiente: «Una partita che tutti vorrebbero giocare ma da affrontare con lo stesso piglio e determinazione come abbiamo affrontato tutte le altre. Sappiamo che l’Avellino è una delle grandi favorite per vincere il campionato, stanno vivendo un momento no ma hanno in rosa grandi giocatori e ne stanno prendendo altri ancora più forti, quindi dovremmo essere concentrati per novanta minuti. Questa è una squadra giovane che ha tanta fame di crescere».

