Capello: «Facciamo giocare di più i giovani e aiutiamo anche la Nazionale»

«Facciamo giocare di più i giovani e aiutiamo anche la nazionale». Questo l'appello dell'ex ct della Russia e dell'Inghilterra, Fabio Capello, nel simposio tecnico all'Auditorium di Coverciano in occasione della Panchina d'Oro. «Abbiamo raggiunto il livello delle altre nazioni, l'unico rimprovero è quello di lasciare un pò più di libertà ai giovani e insegniamo loro la tecnica e un pò più di coraggio nel mettere i giovani. Perché la Juve quando prende i giocatori giovani non sbaglia? Perché per tre mesi non li fa giocare», ha aggiunto Capello. «Campionato allenante? I migliori giocatori erano in Italia e dopo un periodo nessun grande giocatore ha lasciato l'Italia in questo mercato ed è arrivato Ronaldo, questo è un grande campionato. Siamo migliorati. Ora le partite sono avvincenti, tutte le squadre giocano e cercano di vincere e c'è un mix di qualità, non tutti cercano di copiare Guardiola. L'Atalanta gioca in una certa maniera, il Parma in un altro, la Samp con un altro stile. Il confronto con sistemi diversi fa migliorare giocatori e tecnici», ha aggiunto Capello.

