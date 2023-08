Caos Luis Alberto: non è partito per l'Inghilterra. E ora la Lazio può anche cederlo

Nel caos Lazio ancheci sguazza come un Mago in un pagliaio. Come previsto, non si è presentato stamattina a Formello e non è partito per Birmingham con il resto del gruppo. Dopo l’allarme rientrato sul rinnovo di contratto con i documenti inviati in fretta e furia dalla Lazio durante il ritiro di Auronzo, il Mago si è imbronciato di nuovo, non ha mai firmato il rinnovo e ora è addirittura sparito. Due giorni fa ha lasciato anzitempo la partitella dell’allenamento solo perché leggermente acciaccato. Ieri invece non si è proprio visto nelle due sedute giornaliere, né tantomeno nel centro sportivo di Formello. E lo ha fatto di proposito.

La Lazio parte per Birmingham, ma Luis Alberto non c’è

A frenare il Mago ci sono stavolta vecchie pendenze, esattamente un bonus da 140mila euro che gli deve ancora corrispondere la Lazio.

Ecco il motivo per il quale stamattina alla partenza dall’aeroporto di Fiumicino il numero 10 biancocelete non era presente. Dalla società fanno sapere che è in atto un chiarimento con lo spagnolo ma addirittura ora pensano di rimetterlo sul mercato: Kamada potrebbe essere il sostituto, non a caso è in atto in contemporanea un ultimo disperato tentativo per portare anche Zielinski a Formello. Doveva essere questa l’estate più quieta della tormentata avventura di Luis Alberto, aveva rifiutato la megaofferta araba (40 milioni per 5 anni) dell’Al-Duhail, ma gli sceicchi sono tornati sotto. Forse c'è anche una nuova proposta da 15 milioni l'anno dietro il nuovo caso.