Caos calcio, il presidente del Pisa Corrado: «Fermiamoci»

Con una lunga lettera pubblicata sul sito ufficiale del club il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, chiede alla Lega di serie C di sospendere il campionato «fino alla definizione delle posizioni di Novara, Virtus Entella, Pro Vercelli e Siena» e se ciò non dovesse avvenire la società toscana «tutelerà i propri diritti nelle opportune sedi e valuterà di non scendere più in campo nelle partite programmate prima della determinazione finale dell'organico del campionato». Finora, sottolinea Corrado nella lettera, «tre soli club (Carrarese, Juventus Under 23, Gozzano)» hanno «disputato tutte le otto partite in programma» e «11 club (Piacenza, Arezzo, Pisa, Lucchese, Olbia, Alessandria, Pontedera, Cuneo, Pro Patria, Pistoiese, Albissola) ne hanno disputate sette» e via via tutte le altre fino all'Entella che ha giocato un solo match nelle prime otto giornate del girone A. «A distanza di ormai due mesi dalla data di originaria programmazione dell'inizio del campionato - scrive Corrado - dunque, l'impressione è che ancora la stagione non sia davvero iniziata, in quanto non è dato conoscere quante e quali società compongono l'organico del campionato, non è dato conoscere quando tutti i club inizieranno a disputare regolarmente le rispettive gare, non è dato conoscere quando saranno recuperate le numerosissime partite non disputate e rinviate e non è dato conoscere se le gare ad oggi disputate da Siena, Novara, Pro Vercelli, Entella saranno valide ai fini della classifica». Tutto ciò conclude il presidente nerazzurro «ha già determinato conseguenze irreparabili per la credibilità del campionato di Serie C e dell'intero sistema calcio».

