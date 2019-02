Arriva lo stop agli allenamenti in casa Alatri. I giocatori hanno deciso di non scendere in campo a causa del mancato rimborso degli ultimi tre mesi: in un clima sempre più difficile i giocatori hanno preferito, una volta arrivato al campo, non allenarsi per mandare un segnale forte alla società.

Ultimo aggiornamento: 19:47

