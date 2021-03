Samp, Candreva fa felice Ranieri. Torino vicino alla zona retrocessione

Candreva riaccende la luce. Dopo aver collezionato soltanto due punti nelle ultime cinque partite, la Sampdoria torna al successo contro un Torino manovriero ma incapace di creare grossi pericoli per la porta di Audero. Decide l’esperto esterno al 25’: a Nicola non bastano un possesso palla vicino al 65% e addirittura 40 cross (a 11) per riequilibrare le sorti dell’incontro. Ranieri torna così nella parte sinistra della classifica, i granata non approfittano delle sconfitte di Cagliari e Parma e così il vantaggio sulla zona retrocessione, in attesa di recuperare la gara contro la Lazio, ammonta sempre a un solo punto.

APPROFONDIMENTI LA LOTTA SALVEZZA Piccoli e Maggiore rilanciano lo Spezia, Zoet salva il 2-1 al... SERIE A Udinese-Lazio 0-1: Inzaghi ringrazia Marusic. I biancocelesti...

LA PARTITA

Ranieri sceglie Gabbiadini come partner di Quagliarella. La spinta sulle fasce è ancora garantita da Jankto e Candreva. Nicola punta ancora su Belotti e Sanabria, in mediana torna Rincon.Il primo quarto d’ora non registra particolari sussulti. Nessuna delle due squadre prende il controllo del gioco. Il primo affondo Samp vede Ekdal (6’) concludere da posizione interessante all’interno dell’area sfiorando il palo alla destra di Sirigu. E’ il Toro ad assumere maggiormente compiti di impostazione ma è una scelta che espone la squadra di Nicola, difensivamente molto fragile, al pericolo delle ripartenze. Il duello Lyanco-Gabbiadini diventa una costante.

Il vantaggio dei padroni di casa è “orchestrale” con quattro “musicisti”. E’ il 25’ quando Quagliarella recupera un pallone importante poco oltre la mediana, serve Augello che vince un contrasto, apre centralmente per Gabbiadini bravo a trovare libero l’accorrente Candreva a destra. Diagonale perfetto, Sirigu non ci arriva. Il Torino non si lascia prendere dallo sconforto, lo schema Nicola è sempre quello del raggiungimento del fondo con palloni alti per Belotti e Sanabria. Colley e Tonelli son sempre attenti. Ad andare vicino alla marcatura è ancora la Samp, al 33’, quando Jankto arma Quagliarella da una posizione non molto diversa da quella del goleador Candreva: il tiro dell’attaccante blucerchiato viene leggermente deviato sul palo da Ansaldi.

E’ molto schiacciata indietro, la Sampdoria, a inizio ripresa. Il Toro prova ad approfittarne anche se sempre nel solito, prevedibile, modo. Solita infornata di cross, preda di Audero e compagni. Quando scocca l’oro di gioco, Nicola sceglie di scoprire maggiormente la sua squadra: dentro Verdi e Zaza per Vojvoda e un impalpabile Sanabria. Ranieri immette velocità con Keita al posto di Gabbiadini.

Gli ospiti, complice un calo verticale della Samp, guadagnano metri importanti. Brutta tegola è l’uscita per infortunio di Tonelli, rimpiazzato da Yoshida dopo 70 minuti perfetti in fase di chiusura. Subito dopo, su traversone di Ansaldi, Belotti stacca indisturbato sui tabelloni pubblicitari. Sulle palle alta, i blucerchiati soffrono le pene dell’inferno. Colley mura ancora il Gallo a pochi passi da Audero. Nicola, per gli ultimi 10 minuti, si affida agli ex Murru e Bonazzoli. Cross a ripetizione, tutti agevolmente sventati dalla retroguardia di Ranieri. Sfumano due contropiedi, con Jankto e Keita, che avrebbero dato al risultato finale una dimensione comunque ingiusta per quanto generosamente, ma vanamente, mostrato dal Toro nella ripresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA