E’ uno strano andamento quello del Campus Eur in questa prima parte di stagione. Zoppicante in campionato (con quattro sconfitte su otto gare disputate) ed esaltante in Coppa Italia: dopo lo “scalpo” del Pomezia (e collegate polemiche a fine gara), ecco che i ragazzi di mister Scarfini hanno violato con un pesante 3-1 il campo della Pro Calcio Tor Sapienza. «Una vittoria importante che ci consente di avere in pugno il passaggio del turno, anche se nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato» dice l’attaccante esterno classe 1997 Federico Pompili, andato a bersaglio per il gol del definitivo 3-1 dopo che Valentini e Ranucci avevano inizialmente mandato sul 2-0 i ragazzi di Scarfini.«Abbiamo giocato un’ottima partita, ma d’altronde questa è una squadra composta da ottimi giocatori e allenata da un grande tecnico con una società ambiziosa e seria alle spalle. Ora dobbiamo solo trovare un po’ di continuità anche in campionato perché meritiamo molto di più dell’attuale classifica. Credo che parlare di salvezza per una squadra come la nostra sia davvero riduttivo». Pompili, arrivato dal Frascati nell’allora Play Eur (poi diventata Campus Eur) a metà della scorsa stagione, sta dimostrando tutte le sue qualità anche nella massima categoria regionale. «Il mio ruolo è quello attuale, da esterno d’attacco, anche se posso giocare anche più “basso”. Ho segnato tre gol in campionato e quello di ieri è stato il mio primo sigillo in Coppa, spero di arrivare in doppia cifra alla fine di quest’annata».