Campagna acquisti col botto per il Campus Eur che sta allestendo una rosa sempre più competitiva per la prossima Eccellenza. Il direttore sportivo Claudio Caterini si è assicurato le prestazioni di due giovani di spessore, provenienti da esperienze in serie D e in Eccellenza. Si tratta di Patrizio Cotani e di Simone Morra .

Cotani, classe ’98, è un esterno mancino sia alto che basso, cresciuto nel settore giovanile della Lazio e ha registrato più di 50 presenze con la maglia del Trastevere e dell’SFF Atletico, mentre Simone Morra, è un centrocampista classe 1999 che ha giocato in serie D con il Cynthia Genzano e nell’ultima stagione ha vinto il campionato di Eccellenza con il Team Nuova Florida.





