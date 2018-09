© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Campus Eur si toglie un bello sfizio. Nell’andata dei sedicesimi di Coppa Italia la formazione di mister Scarfini batte 3-1 la corazzata Pomezia e mette un piede al turno successivo. Il gol di Corvesi e la doppietta di un ritrovato Lorenzo Regis hanno steso la formazione di Gagliarducci. «Fino al 3-0 abbiamo fatto la partita perfetta – dice proprio l’attaccante ex Anzio e Audace – Poi ci è rimasto un po’ di rammarico per aver preso il gol del Pomezia proprio nel finale e quello tiene aperti i giochi qualificazione. La prestazione, comunque, ci dà morale e autostima: serviranno nel nostro percorso di crescita».Sei punti in quattro partite di campionato (con due gol dello stesso Regis), una partenza in linea con le aspettative del club capitolino. «Credo che questo sia un gruppo con qualità importanti, allenato da un tecnico di grande spessore e con alle spalle una società seria. Non siamo i favoriti del girone, ma possiamo diventare la mina vagante».D’altronde l’attaccante classe 1989 è sceso dalla serie D per accettare la corte del Campus Eur. «Ho fatto una scelta di vita perché due mesi fa ho sposato la mia Giulia e avevo bisogno di stare vicino a casa. Ma qui ho anche trovato un club con prospettive di crescita molto interessanti». Dopo il difficile anno di Anzio, la sua stagione di rientro nell’Eccellenza laziale è iniziata con quattro gol. «La speranza è di ripetere quanto fatto nel mio ultimo anno nel massimo campionato regionale con la maglia dell’Audace…» auspica Regis.