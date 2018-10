© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i risultati più clamorosi dei sedicesimi di finale di Coppa Italia c’è l’eliminazione della corazzata Pomezia per mano del Campus Eur. La squadra di mister Daniele Scarfini, forte della vittoria per 3-1 nella gara d’andata, ha resistito agli assalti pometini al ritorno e, pur perdendo (0-1), ha guadagnato il passaggio agli ottavi.«E’ vero, è stata un’impresa – commenta Scarfini – Oltre al valore indiscutibile dell’avversario, c’è da sottolineare che avevamo sei titolari “under” nella formazione iniziale e che abbiamo concluso con sette ragazzi in campo. Ovviamente è stata decisiva la vittoria dell’andata, ma anche al ritorno i ragazzi non hanno mai perso la testa nonostante la sfida fosse molto nervosa. Nel finale, dopo il gol del Pomezia, abbiamo stretto i denti nonostante l’avversario fosse ridotto in dieci uomini: sono stati dieci lunghi minuti di gioco, ma abbiamo portato a casa una qualificazione che ci ha regalato una grossa soddisfazione».Scarfini parla poi dell’atteggiamento del Pomezia, che guidò in Eccellenza diversi anni fa con Di Mario presidente. «Si vedeva che tenevano alla Coppa, ma lo stesso valeva per noi. Forse ci hanno sottovalutato un po’ all’andata e noi siamo stati bravi ad approfittarne». Tenevano molto alla coppa Italia al punto che nel dopo gara c'è stato qualche atteggiamento troppo "aggressivo" nei confronti della terna arbitrale e di un assistente in particolare, che ha denunciato di aver ricevuto uno schiaffo.Da oggi, comunque, il Campus Eur torna a pensare alle vicende di campionato. «La classifica è davvero cortissima come raramente si è mai visto, basti pensare che tra la prima e l’ultima attualmente ci sono solo nove punti di distanza. Nel girone A puoi vincere e perdere con chiunque anche se ovviamente ci sono quelle quattro o cinque squadre di spessore superiore». Domenica il Campus Eur sarà ospite del Real Monterotondo Scalo terzo della classe (assieme a Cynthia e Nuova Florida). «Un altro esame per il nostro gruppo. L’obiettivo stagionale dev’essere quello di fare il meglio possibile in questo campionato e di provare a lanciare tra i professionisti alcuni dei validissimi giovani che abbiamo in organico» conclude Scarfini.