Col suo quarto gol stagionale ha frenato la rincorsa dell’Astrea alla vetta. Andrea Necci, esterno offensivo “riciclatosi” talvolta nel ruolo di mezzala, ha siglato il gol del 2-2 con cui il Campus Eur ha conquistato un importante pareggio in ottica salvezza. «Un risultato meritato, anzi ci è rimasto addirittura un po’ di rammarico per qualche episodio arbitrale non favorevole – dice il giocatore classe 1998 – Comunque siamo felici di aver centrato questo risultato su un campo difficile e al termine di una gara giocata a viso aperto».Necci ha cominciato la sua gara da mezzala nel 4-3-3 scelto da Scarfini, poi quando la squadra capitolina è passata al 4-4-2 ha “traslocato” nel suo ruolo naturale di esterno sinistro di centrocampo. «Il mio ruolo originario e quello che preferisco è l’esterno e infatti in quella posizione ho segnato il gol del 2-2, ma sono a disposizione dell’allenatore con cui ho un ottimo rapporto e non ho problemi a fare anche la mezzala, un ruolo in cui ho giocato diverse partite ormai».Necci, al secondo anno in Eccellenza (sempre nel club capitolino), guarda con fiducia alla classifica. «Il nostro obiettivo primario è quello della salvezza e, rispetto a un inizio di campionato complicato, ora siamo in una posizione decisamente più tranquilla. Ma l’obiettivo di squadra è quello di continuare a fare più punti possibili, mentre quello personale è di continuare a giocare ed accumulare esperienza in questo campionato».