La stagione 2019/2020 è ai nastri di partenza, il conto alla rovescia sta per scadere. Il Campus Eur inizierà ufficialmente domenica al “Mario Tobia” contro il neopromosso Gaeta il suo terzo campionato in Eccellenza e l’obiettivo è quello di alzare l’asticella rispetto alle due passate stagioni. La politica attuata dal direttore Claudio Caterini è stata quella di puntare su un gruppo di giovani di belle speranze e di qualità affidandolo a Gabriele Geminiani, un tecnico altrettanto giovane e di prospettiva, che ben si è ben si è comportato nella scorsa stagione con l’under 19 dello SFF Atletico, figurando anche nello staff della prima squadra allenata da Raffaele Scudieri.Mister Geminiani che ha raccolto questa sfida con grande determinazione è pronto per la nuova avventura: «Il clima è molto sereno in vista dell’esordio. Nell’ambiente si respira un’aria positiva, la società ci supporta e non mette alcuna pressione. Agosto è stato un mese molto interessante, le amichevoli del precampionato sono andate molto bene, anche fin troppo, e per questo motivo non dobbiamo sentirci appagati e dobbiamo volare basso. Da domenica si inizia a fare sul serio e sono curioso di vedere i ragazzi come si comporteranno, sia i giovani che i meno giovani. L’impatto per un gruppo nuovo e giovane è molto importante, le mie convinzioni sono molto positive e sono veramente stupito dall’impegno esemplare che i ragazzi hanno messo negli allenamenti».Il Gaeta presenta tante insidie ma il Campus Eur vuole sfruttare il fattore campo e giocarsela a viso aperto: «Anche se neopromossi, i pontini hanno ambizioni diverse dalle nostre e sicuramente punteranno a giocare per il vertice – commenta mister Geminiani - Noi, però, non temiamo nessuno e nei 90’ minuti ci giocheremo le nostre chanche. Ho un gruppo di ragazzi che sta dando il massimo e si è messo a completa disposizione. Penso che con dedizione e sacrificio daremo filo da torcere a tutti già a partire da domenica»Infine, sugli obiettivi prefissati Geminiani è chiaro: «A lungo termine cercheremo di ottenere una salvezza tranquilla, cercando di non soffrire fino all’ultimo. Settimanalmente l’obiettivo rimane quello di giocarsi partita per partita. Dobbiamo pensare una gara alla volta, soprattutto in questa fase iniziale. Ci servirà per capire chi siamo e dove possiamo arrivare».