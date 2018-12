© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando si parla di “correzioni di mercato” a stagione in corso, gli effetti possono essere positivi o negativi. Quello di Cristiano Bussi al Campus Eur è stato sicuramente un matrimonio cominciato nel migliore dei modi: tre partite, altrettante vittorie e puntuale “griffe” dell’attaccante classe 1989. Sotto i colpi dell’ex giocatore del Pomezia sono caduti l’Almas, lo Sporting Genzano e l’Eretum Monterotondo.«L’impatto è stato sicuramente positivo – commenta Bussi – Ma qui ho trovato un ambiente bellissimo dove mi sono subito sentito a mio agio. Tra l’altro il Campus Eur ha una squadra con valori importanti e giovani di spessore, ma anche un tecnico come Scarfini che predilige il gioco offensivo e questo ovviamente è un vantaggio per un attaccante». Tra l’altro al Campus Eur si è ricomposta una coppia che aveva fatto faville ad Aprilia solo un paio di stagioni fa, quella con Matteo Monteforte. «Avevamo vinto il campionato ad Aprilia e ci integriamo bene dal punto di vista tecnico nel 4-3-3 che propone mister Scarfini». Insomma la parentesi non felicissima di Pomezia è già alle spalle.«Sono rimasto in ottimi rapporti col presidente e il direttore, non c’è stata la giusta sintonia con mister Gagliarducci: abbiamo due caratteri differenti e non si è creato il feeling necessario. Cose che possono succedere nel calcio». Grazie ai nove punti ottenuti nelle ultime tre partite del 2018, il Campus Eur è risalito al sesto posto (al pari del Montespaccato). «Ma il nostro primo obiettivo rimane la salvezza diretta, anche se questa squadra esprime valori superiori. Nessuno ci ha chiesto di vincere il campionato, cercheremo di fare il meglio nella seconda parte di stagione, a partire dal delicato match dell’Epifania contro il Team Nuova Florida».