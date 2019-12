Non solo Gamboni e Bussone per il Campus Eur, deciso a risalire al più presto posizioni in classifica nel girone B dell'Eccellenza. Dopo i due pezzi da novanta, ne arriva un terzo in casa bianconera: si tratta dell'attaccante Daniele Di giovanni, attaccante del '91, che ha lasciato la Tivoli, dove aveva iniziato la stagione con il papà Andrea in panchina e il fratello Luca (che va a giocare a Terracina) come compagno di reparto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA