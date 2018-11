© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da una metà del cielo calcistico di Pomezia all’altra. Il Campus Eur, dopo aver fatto fuori ai sedicesimi il Pomezia di Gagliarducci, prova a fare un’altra impresa nei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza contro l’Unipomezia del neo tecnico Grossi. «Probabilmente arriviamo a questo appuntamento in un modo migliore e certamente più sereno – dice il capitano e centrocampista classe 1988 del Campus Eur Alessandro Corvesi – Prima dello stop forzato avevamo ottenuto alcuni risultati positivi e ci stavamo rialzando anche in campionato, dove tra l’altro abbiamo già affrontato l’Unipomezia in casa pareggiando 0-0. Sarà molto importante la gara d’andata di domani e dovremo cercare di prestare attenzione, considerando che il ritorno lo giocheremo sul nostro campo».L’ex giocatore della Lupa Roma, fulcro del centrocampo ideato da mister Daniele Scarfini, sottolinea che «il Campus Eur tiene a questa competizione. Siamo arrivati ai quarti di finale e vogliamo giocarci le nostre carte. Non so fare percentuali sul passaggio del turno, ma noi arriviamo spensierati a questo appuntamento». Corvesi parla anche della fascia di capitano che il club gli ha consegnato quest’anno. «E’ la mia seconda stagione qui e mi sento come a casa. Ho lasciato il professionismo e ho scelto il Campus Eur perché ho visto una società solida e molto ambiziosa. A lunga scadenza la società, che sta lavorando tantissimo sul suo centro sportivo, ha l’intenzione di salire di categoria: qui si vogliono fare davvero le cose per bene».