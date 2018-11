© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ un Campus Eur molto “verde” quello che oggi ha conquistato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. La squadra di mister Daniele Scarfini ha battuto 4-2 il Tor Sapienza, già piegato all’andata per 3-1. Per il club dell’Eur in rete due volte Lazzeri (un esterno d’attacco classe 1999 di scuola Ostia Mare) e due elementi del 2000, vale a dire Renzetti e Cipriani. «E’ il frutto del lavoro che da tempo sta portando avanti la società ed è sicuramente una grande soddisfazione aver raggiunto i quarti di finale di Coppa con un organico molto giovane e facendo spesso una notevole rotazione» dice Scarfini che poi parla del match di oggi.«Il Tor Sapienza, altra squadra con diversi giovani di qualità, ha sfruttato un nostro errore e si è portato inizialmente in vantaggio, ma i nostri ragazzi hanno reagito molto bene e già prima dell’intervallo siamo andati sul 2-1. Nella ripresa abbiamo legittimato il passaggio del turno che ci regala una bella gioia». Ora in Coppa può davvero accadere di tutto. «Arrivati a questo punto il discorso diventa interessante, molto dipenderà dall’abbinamento. Ma la nostra filosofia, cioè quella di fare un po’ di turn-over tra gare di Coppa e partite di campionato, non muterà di troppo». A proposito di campionato, il Campus Eur deve provare a risollevarsi dalla zona rossa.«Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire visto l’organico molto giovane – spiega Scarfini – Comunque la classifica è corta e speriamo di migliorare un po’ la nostra posizione che è figlia soprattutto di un inizio non fortunato dal punto di vista degli episodi». Domenica si va a Civitavecchia per affrontare la squadra ultima della classe e non sarà una partita banale per Scarfini che qualche anno fa sfiorò la panchina nerazzurra. «A quella piazza sono legatissimo per un’annata da calciatore in cui riuscimmo a vincere campionato, Coppa regionale e Coppa nazionale. Un ambiente passionale che meriterebbe una categoria differente. Prima di smettere di allenare, mi piacerebbe allenare lì, ma domenica i sentimenti bisognerà lasciarli da parte perché per il Campus Eur si tratta di una partita molto importante».