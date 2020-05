Campionato, la Serie A torna in campo, c'è il sì di Spadafora. Il ministro da Conte per decidere la data: 13 o 20 giugno

Il campionato di Serie A torna in campo. L'ufficialità è arrivata poco fa dopo l'incontro in videoconferenza con il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Un'ora di confronto con il mondo del calcio. Tre mesi dopo il campionato è pronto a ricominciare. Il ministro Spadafora è andato dal premier Conte per definire la data del nuovo inizio: il 13 o il 20 giugno.

L'OK DEL CTS

Il comitato tecnico scientifico della Protezione civile ha dato parere positivo al protocollo gare della federcalcio per la ripartenza dopo l'emergenza coronavirus. Lo apprende l'agenzia Ansa, a poco più di un'ora dall'inizio dell'incontro tra il ministro dello sport Spadafora e le componenti del calcio italiano. «Apprezzamento per la puntualità di dettaglio nell'analisi di molti aspetti» è stato espresso dal cts, che ha però ribadito come «le norme attualmente in vigore prevedano chiare disposizioni» a proposito «della quarantena di un soggetto positivo» e quella conseguentemente precauzionale di tutto il resto del gruppo-squadra

