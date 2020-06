Serie A, il calendario: tutte le partite alla ripresa. Roma-Samp e Atalanta-Lazio in campo il 24 alle 21.45

La Lega di Serie A ha ufficializzato le date e gli orari dei 4 recuperi della 25/a giornata con i quali ripartirà il campionato dopo l'emergenza coronavirus. Il primo match sarà Torino-Parma in programma sabato 20 giugno alle 19.30, a seguire alle 21.45 si giocherà Verona-Cagliari, il giorno seguente sarà la volta di Atalanta-Sassuolo alle 19.30 e Inter-Sampdoria alle 21.45. La Roma sfiderà la Sampdoria in casa mercoledì 24 giugno alle ore 21.45: in contemporanea la Lazio giocherà in casa dell'Atalanta.

La prima giornata integrale della ripartenza della Serie A dopo lo stop per il coronavirus sarà l'8a di ritorno e andrà in scena il 24 giugno. Poi si giocherà fino al 2 agosto quando è prevista l'ultima giornata del campionato, come reso noto oggi dalla Lega Serie A.

LEGGI ANCHE --> Gravina: «Quarantena, a 7 giorni dal via vedremo. Algoritmo garanzia di equità e spero sia riapra presto ai tifosi»

Sono tre gli orari scelti 17,15, 19,30 e 21,30. Le gare del Campionato di Serie A Tim 2019/2020 della 9ª, 11ª, 13ª, 15ª e 17ª giornata di ritorno si disputeranno nei seguenti giorni e orari: venerdì ore 21.45 (1 eventuale anticipo), sabato ore 17.15 (1 anticipo), sabato ore 19.30 (1 anticipo), sabato ore 21.45 (1 anticipo), domenica ore 17.15 (1 anticipo), domenica ore 19.30 (4 o 5 gare), domenica ore 21.45 (1 posticipo), lunedì ore 21.45 (1 eventuale posticipo). La 19ª giornata di ritorno si disputa domenica 2 agosto 2020, con inizio alle ore 21.45 (10 gare in contemporanea).

Tuttavia, in conformità alle previsioni regolamentari interne, le 10 gare potranno essere disputate in blocchi differenti, nel caso in cui non si renda necessaria la contestualità di tutte le gare. Giornate programmate in turni infrasettimanali. Il turno infrasettimanale della 8ª giornata di ritorno si disputerà nei seguenti giorni e orari: lunedì ore 19.30 (2 anticipi), lunedì ore 21.45 (1 anticipo), martedì ore 19.30 (2 anticipi), martedì ore 21.45 (2 anticipi), mercoledì ore 19.30 (1 anticipo). I turni infrasettimanali relativi alla 10ª, 12ª, 14ª, 16ª e 18ª giornata di ritorno si disputeranno nei seguenti giorni e orari: martedì ore 19.30 (fino a 2 anticipi), martedì ore 21.45 (fino a 2 anticipi), mercoledì ore 19.30 (fino a 3 anticipi), giovedì ore 19.30 (1 posticipo), giovedì ore 21.45 (1 posticipo).

Ultimo aggiornamento: 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA