Together as a team, l'Inter lancia campagna globale contro il coronavirus

l'Inter lancia una campagna global di crowdfunding, coinvolgendo il club ma anche i tifosi di tutto il mondo. 'Together as a team', squadra e club donano a Sacco 500mila euro. Il ricavato sarà devoluto al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'ospedale Luigi Sacco di Milano. «Alla campagna di raccolta fondi - si legge nella nota del club nerazzurro - ha contribuito l'Inter nella sua totalità, dai giocatori della Prima Squadra, allo staff tecnico e ai dipendenti del Club che hanno donato in totale 500mila euro»

