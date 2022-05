Roma, via alla campagna abbonamenti: ecco i prezzi e le novità

La Roma, con un comunicato, ha ufficializzato la campagna abbonamenti per la stagione 22/23. Ecco i dettagli sui prezzi e le novità

La stagione passata ci ha insegnato quanti sono i vantaggi per chi si abbona: risparmio economico (abbonamenti a partire da 14 euro a partita), finestre di prevendita sugli extra match, promozioni dedicate (la lotteria di Roma-Cagliari e quella per Tirana, ma anche la possibilità di acquistare biglietti per gli amici a prezzi ridotti)



Gli abbonamenti

Abbonamento Classic: Welcome pack; Cedibile per un massimo di 3 partite (big match esclusi)

Abbonamento Plus:

Possibilità di gestire e rivendere il tuo posto per tutte le partite; Cedibile per un massimo di 3 partite (big match esclusi); Prevendita dedicata su competizioni europee e match di Coppa Italia; Prevendita e prezzo dedicati sull’acquisto di biglietti aggiuntivi per i big match; welcome pack

*Come funziona: *

Non puoi andare alla partita? Metti in vendita tramite app “il mio posto” il tuo biglietto.

Il tuo posto sarà in vendita al prezzo intero di riferimento

Se qualcuno acquista il tuo posto, ricevi il 60% dell’incasso sulla tua moneycard sotto forma di credito

Potrai usare il credito per successivi acquisti di biglietteria (abbonamenti e biglietti)

Es: Hai un abbonamento in Distinti Sud (valore singola partita = 18€). Per Roma-Fiorentina il prezzo del biglietto è di 45€*. Una volta venduto riceverai 27€

Questo sistema ci permetterà anche di limitare gli acquisti su piattaforme parallele e non sicure per i nostri tifosi.





Novità Klarna

Attraverso la piattaforma di pagamento online Klarna, sarà possibile rateizzare l’acquisto dell’abbonamento in tre tranche. Non è un finanziamento, la rateizzazione non comporta costi maggiori.

Alcune risposte che la Roma ha dato:

Su riduzioni se Classic o Plus

https://twitter.com/officialasroma/status/1525131521740488707?s=21&t=QAPMdCJbcUL-KjwN8kAOAQ

—

Sui posti in Curva Sud

https://twitter.com/officialasroma/status/1525130951780704257?s=21&t=QAPMdCJbcUL-KjwN8kAOAQ

—-

Sulle prelazioni

https://twitter.com/officialasroma/status/1525127361355825153?s=21&t=QAPMdCJbcUL-KjwN8kAOAQ

—

Sugli abbonati in Tevere soggetti allo spostamento per i lavori strutturali

https://twitter.com/officialasroma/status/1525125819366051841?s=21&t=QAPMdCJbcUL-KjwN8kAOAQ