«Sono dovuto andare via da Ladispoli a malincuore non potendomi più allenare alle 15 per problemi personali anche se le cose stavano andando bene. Così, quando mi ha contattato il direttore Stefano Volpe, chiedendomi se ci fosse la possibilità di un mio ritorno, ho accettato. Arrivato alla soglia dei 33 anni per me la serenità vale più di ogni altra cosa, ma questo non significa non dover dimostrare quanta voglia abbia ogni domenica nello scendere in campo».«In questo momento guardiamo al campionato domenica dopo domenica, senza pensare troppo al traguardo finale. In squadra ho trovato tanti ragazzi, che fino ad ora sono stati fantastici. Io sono arrivato da poco e spero di poter contribuire mettendomi a disposizione di tutto l’ambiente Tor Sapienza».«Uno molto semplice: spensieratezza ed entusiasmo, ecco cosa fa la differenza».«Guarda, per spiegarmi ti racconto che domenica scorsa, prima di giocate contro una big come il Pomezia, non c'era tensione in nessuno di noi. E non è presunzione, ma il semplice fatto che essendoci tanti giovani con noi, c'è anche quel pizzico di follia tipico di quell'età. E che serve per non sentire il peso di partite di questo tipo. E confesso che mi piace molto vivere il calcio in questo modo perché di un gioco si tratta e come tale deve essere trattato».«Sinceramente ritengo che ci sono squadre molto attrezzate che hanno investito molto, dalle quali mi di più. Magari usciranno nelgirone di ritorno. A noi la dirigenza ha chiesto una salvezza tranquilla e su quell'obiettivo siamo concentrati. Facciamo gli 8 puinti che ci mancano, poi si vedrà...».«Conosco bene sia quartiere che le gente che ogni domenica ci sostiene. I tifosi sono sempre al nostro fianco in qualsiasi situazione, sia se le cose vanno male e sia ora che stanno andando bene. Ovviamente in questo momento sono tutti fomentati per questa situazione, ma al di là di come andrà a finire dobbiamo sempre e solo ringraziarli».«Il girone di ritorno è sempre un altro campionato. Ci sono squadre che, dopo dicembre, hanno migliorato il proprio organico e sono pronte a dare battaglia per raggiungere l'obiettivo promozione o play off».«Premetto che i gol è difficile farli in tutte le categorie. Ma in serie D c'è da dire che ti confronti quasi sempre con difensori che hanno un passato da professionisti e che, quindi, sono più scaltri nel marcare il loro diretto avversario».«Sono contento di essere stato uno dei primi ad aver affrontato l’esperienza all’estero, ma rimango dell’idea che il calcio in Italia è nettamente più affascinante. Come livello di vita, invece, ti posso assicurare che non ci sono paragoni. E se dovessi scegliere tra le due cose, sceglierei la qualità della vita che ti può offrire un paese».«Confesso che l'offerta mi arriva puntualmente ogni anno ai primi di febbraio. Il presidente del Miami United mi chiama per andare a giocaere con loro; e questo già mi gratifica, perché significa che laggiù ho fatto qualcosa di buono. Miami per me è come una seconda casa, lì ho tutto quello che mi fa stare bene e non escludo affatto che un giorno possa tornarci, anche per non giocare a calcio».«Ho 33 anni e ancora sono integro, anche se a quest’età i tempi di recupero sono differenti rispetto ad un ragazzo di 20 anni. Per ora mi diverto e voglio continuare a divertirmi: sarò io e nessun altro a decidere quando smettete. Per ora non ci penso, anche se in futuro mi vedo come direttore sportivo. Sto anche studiando per questo».