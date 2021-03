Camerun, che svista: sbaglia indirizzo email e salta la convocazione di Choupo-Moting

Poteva essere il suo ritorno in Nazionale dopo quasi un mese e mezzo, ma una svista incredibile ha impedito a Choupo-Moting, attaccante del Bayern Monaco, di rispondere alla convocazione del Camerun per le due gare di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. Quelle contro Capo Verde (26 marzo) e Ruanda (31 marzo). Un semplice errore nell’inserire l’indirizzo email, che ha fatto andare su tutte le furie il padre del giocatore, Camille Just Choupo-Moting: «Sono stato contattato dalla federazione per sapere cosa stesse succedendo. Ho contattato il Bayern e mi hanno confermato di non aver ricevuto alcun invito. A quanto pare lo hanno inviato a un indirizzo sbagliato e se ne sono accorti solo stamattina. È una mancanza di professionalità», ha raccontato al canale televisivo Naja.

In effetti, fa un certo senso che in un’era tecnologica come la nostra ci possa essere ancora un errore del genere. Bisogna, inoltre, mettersi nei panni del c.t. del Camerun, Antonio Conceiçao, che ha dovuto prendere atto della mancata presenza di Choupo-Moting, non prendendola proprio bene. Anzi, l’ha ritenuta una mancanza di rispetto nei suoi confronti, nei confronti del Camerun e dei giocatori in rosa. Invece, l’arcano è stato svelato, anche se troppo tardi. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, l’errore è stato della Federazione camerunese che non ha mai inviato la convocazione per email al Bayern Monaco, al club campione d’Europa e del mondo in carica. Choupo-Moting se ne farà una ragione, aspettando la prossima chiamata per festeggiare il ritorno in Nazionale. Questa volta senza errori.

