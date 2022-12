Diretta Camerun-Brasile 0-0, poche vere occasioni. Mbeumo impegna Ederson sul finale di tempo

Ultimo ballo per il girone G. Il Brasile, già qualificato agli ottavi di finale, che se la vedrà contro il Camerun (ultimo ad un punto come la Serbia) che andrà a caccia di una vittoria per poter sperare ancora nel passaggio del turno. La compagine africana necessita di un successo, per poi sperare in una non vittoria della Svizzera (seconda a tre punti) nell'altra sfida del girone. Possibile anche l'arrivo a pari punti al secondo posto tra Camerun e Serbia, qui varranno poi i criteri ufficiali per decidere che accederà agli ottavi.

Le formazioni ufficiali

CAMERUN (4-2-3-1): Epassy; Fai, Ebosse, Wooh, Tolo; Anguissa, Kunde; Mbeumo, Choupo-Moting, Ngamaleu; Aboubakar. Ct Song.

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Dani Alves, Eder Militao, Bremer, Alex Telles; Fabinho, Fred; Rodrygo, Antony, Martinelli; Gabriel Jesus. Ct Tite.

Dove vedere Camerun-Brasile

Calcio d'inizio alle ore 20:00, al Lusail Iconic Stadium, la gara sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Diretta testuale su ilmessaggero.it