Camarda, chi è il baby fenomeno del Milan: i gol in rovesciata, i record e il mito Ibra

Francesco Camarda ha 15 anni e gioca nella Primavera del Milan. Fa l'attaccante con il sogno, un giorno, di calpestare l'erba di San Siro come il suo idolo Ibrahimovic - eroe per ogni teeneger rossonero che si rispetti - e diciamo che, almeno finora, le premesse fanno ben sperare. Nella terza giornata di Youth League, il baby centravanti rossonero ha firmato un gol d'autore contro il Psg: cross dalla destra, uno sguardo al difensore e rovesciata a infilare il palo lontano. Una rete che ha acceso le fantasie dei tifosi, che addirittura lo vorrebbero portare in prima squadra, in un periodo dove il Milan sta facendo terribilmente fatica a segnare. Ma chi è Camarda?

Ibrahimovic "annuncia" il ritorno al Milan: «Tic tac, tic tac». Ecco il ruolo (e cosa cambia per Pioli)

Gli inizi e la prima squadra

Camarda nasce a Milano il 10 marzo del 2008 e fin da giovanissimo comincia a giocare nel vivaio del Milan. Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi: la sua ascesa passa per tutte le categorie del calcio giovanile.

Negli ultimi anni ha vinto da protagonista prima il campionato Under 15 e poi quello Under 17, risultati che gli sono valsi la chiamata, anticipata, nella Primavera di Ignazio Abate. E pur giocando sotto età, Camarda si è rtagliato uno spazio importante, riuscendo a sfruttare la sua grande forza fisica anche contro avversari che hanno due o tre anni più di lui. Sul ragazzo sono puntati da tempo gli occhi di Stefano Pioli, che lo ha già chiamato con la prima squadra facendolo esordire con i grandi negli ultimi minuti dell'amichevole con il Trento, andata in scena a Milanello lo scorso agosto.

🔴⚫️🇮🇹 Milan gem Francesco Camarda just scored this goal vs PSG in UEFA YL — top talent born in 2008, he’s just 15.



pic.twitter.com/QXMPPjvH7a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2023

Oltre 500 gol

Camarda, insomma, porta con sé le stigmati del predestinato. Considerando tutte le partite giocate nel settore giovanile rossonero infatti, Francesco ha messo insieme oltre 500 gol. Nel campionato Under 15, vinto nel 2022, ha collezionato 22 gol in 25 partite, l'anno successivo, con l'Under 17, ne segnò 22 in 18 match di campionato. Numeri ovviamente difficile da confermare ad alti livelli, ma che rendono l'idea del grande senso del gol e dell'area di rigore di un attaccante moderno, capace di infilarsi negli spazi lasciati dalla difesa avversari e avviare la manovra offensiva aiutando la squadra in fase di ripiegamento.

Camarda, nella sua prima stagione in Primavera, è andato già a segno in tutte e tre le competizioni, collezionado sette gol e un assist in 11 partite, di cui solo 5 partendo da titolare. L'ultimo nientemeno che contro il Psg, in rovesciata. Niente male.