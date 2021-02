L’uomo che sfida il potere in carica all’Aia, l’ex arbitro Alfredo Trentalange, ha provato a giocarsi la carta della votazione on-line, per “stanare” dubbiosi e paurosi dalla presenza. Ma il suo rivale, il presidente in carica Marcello Nicchi gli ha risposto picche: «L’assemblea del 14 febbraio si svolgereà in presenza a Roma, come programmato». D’altro canto, se lo stesso presidente della Figc sceglie di vedere in faccia i suoi elettori (o detrattori...) perché l’Aia dovrebbe fare diversamente? Dunque, tra 13 giorni l’Aia sceglierà il suo futuro guardandosi negli occhi per capire chi e quanti vogliono virare rotta e quanti, invece, vogliono continuare a restare sulla barca Nicchi. Il futuro inciderà, inevitabilmente, anche sugli arbitri di serie A e sullo stesso Rizzoli che conoscerà (a fine stagione) il suo destino. Che non sarà legato alle prestazioni degli arbitri di queste settimane, ma a un bilancio complessivo di crescita che ancora non convince completamente.

Troppi gli alti e bassi, sia dei big che delle seconde linee, con pochissime eccezioni (vedi Doveri, attualmente il numero uno per rendimento), tra le quali non ci sono, purtroppo, Di Bello, Maresca e Massa, i ragazzi della nouvelle-vague che avrebbero dovuto non far rimpiangere Tagliavento, Rocchi, lo stesso Rizzoli. Operazione ancora lontana dall’essere completata. Anche la formazione dei varisti presenta qualche difficoltà. Perché se Mazzoleni sembra essersi calato nel ruolo, Banti e Nasca stentano a essere convincenti. Sarà per questo che Rizzoli sta provando alcuni arbitri che a breve potrebbero lasciare il campo per trasferirsi in sala var.

Calvarese e Valeri sono due sui quali si punterà per trasformarli in varisti, anche se Calvarese ha commesso qualche errore in Inter-Benevento, in occasione dei calci di rigore richiesti (giustamente) da Lapadula e Lautaro. Calvarese sarebbe dovuto intervenire per mandare Pasqua (un altro arbitro che va troppo spesso in altalena) a rivedere al video i due interventi, visto che i contatti sono avvenuti sulla linea dell’area di rigore e, dunque, le valutazioni dell’arbitro in campo potevano/dovevano essere cambiate. Un episodio che testimonia come Rizzoli abbia bisogno di un responsabile Var (com’era Rosetti) per preparare al meglio gli arbitri davanti al video.

