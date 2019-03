Va a Aimone Calì e al suo Montespaccato la sfida dei bomber, andata in scena oggi pomeriggio alla Cavaccia di Allumiere. Il "duca" doveva respingere l'assalto di Manuel Vittorini, che dopo la "manita" di domenica scorsa si era portato a -2 da Calì. Oggi, nel confronto interno, l'attaccante del Civitavecchia sperava di agganciare il re del gol dell'Eccellenza, ma l'andamento del match, nettamente favorevole al Montespaccato, ne ha spento le speranze. Perchè non solo il Montespaccato ha vinto nettamente (3-0) una partita che è sempre stata accesa, a dispetto di un divario così ampio nel risultato. E tra i marcatori della partita c'è il nome di Aimone Calì, sua la terza segnatura, e non quello di Manuel Vittorini, che non può neppure consolarsi con la striscia postiva di risultati del suo Civitavecchia, anche quella bruscamente interrotta.





