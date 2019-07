Calendario Serie A, sorteggio in diretta. Seconda giornata: Lazio-Roma e Juve-Napoli. Alla quarta derby di Milano, alla settima Inter-Juve

Negli studi di Sky nasce la nuova Serie A, che compie 90 anni (nel 29/30 la prima a girone unico). Dalle 19 saranno sorteggiati i calendari del prossimo campionato che scatterà nel week end del 24-25 agosto. Per Roma e Lazio una particolarità: per l’indisponibilità dell’Olimpico in vista di Euro 2020, giocheranno entrambe in trasferta nella 38esima giornata (e di conseguenza entrambe in casa ovviamente in giorni sfalsati nella 19esima).

Tra qualche istante il presidente della Lega premerà il pulsante e il computer sfornerà le 38 giornate.

ECCO LA PRIMA GIORNATA (25 agosto, anticipi e posticipi verranno stabiliti in seguito):

Cagliari-Brescia

Fiorentina-Napoli

Verona-Bologna

Inter-Lecce

Parma-Juventus

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

Spal-Atalanta

Torino-Sassuolo

Udinese-Milan

SECONDA GIORNATA (1 settembre)

Atalanta-Torino

Bologna-Spal

Cagliari-Inter

Genoa-Fiorentina

Lazio-Roma

Juventus-Napoli

Lecce-Verona

Milan-Brescia

Sassuolo-Samp

Udinese-Parma

TERZA GIORNATA (15 settembre)

Brescia-Bologna

Fiorentina-Juve

Genoa-Atalanta

Verona-Milan

Inter-Udinese

Napoli-Samp

Parma-Cagliari

Roma-Sassuolo

Spal-Lazio

Torino-Lecce

Criteri per il sorteggio:

a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l'altra in trasferta;

c) è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società: Genoa-Sampdoria, Inter-Milan, Juventus-Torino e Lazio-Roma. Per le due romane, però, non avendo a disposizione lo Stadio Olimpico a partire dal 18 maggio 2020, in vista della gara inaugurale di Euro2020, biancocelesti e giallorossi dovranno disputare entrambe in trasferta la 19a di ritorno e per questo giocheranno entrambe in casa alla 19a di andata.

d) vista l'indisponibilità dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, e la disputa a Parma delle prime gare interne di Campionato della squadra bergamasca, Atalanta e Parma hanno un'alternanza al meglio degli incontri in casa e in trasferta;

e) in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza;

Nella costruzione degli abbinamenti delle società al fine di determinare i singoli incontri si sono seguiti i seguenti criteri:

a) alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali non sono possibili incontri tra le società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby cittadini di Genova, Roma e Torino;

b) gli incontri tra le società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, si disputano tutti in giornate diverse;

c) salvo quanto indicato in precedenza, tutte le Società possono incontrarsi anche alla prima o all'ultima giornata;

d) non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita con lo stesso ordine casa/trasferta alla stessa giornata) rispetto al Calendario 2018/2019;

e) nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall'ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2017/2018 o 2018/2019;

f) nell'ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall'ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell'ultima giornata dei Campionati 2017/2018 o 2018/2019;

g) le società partecipanti alla Champions League (Atalanta, Inter, Juventus, Napoli) non si incontrano tra di loro e non incontrano le società partecipanti alla Europa League (Lazio, Roma e Torino) nelle giornate poste tra un turno di Europa League e un turno successivo di Champions League nel girone di ritorno (alla 6ª, 9ª, 12ª e 16ª giornata).





