Darà subito derby per il Morolo, nel campionato di Eccellenza, al via domenica 8 settembre. Al Marrocco arriverà l'Ausonia, una delle squadre favorite alla vittoria finale del campionato. L'Arce di mister Emiliano Adinolfi esordirà invece a Formia, il Sora a Roma sul campo del Casal Barriera, mentre il Paliano giocherà la sua prima gara della storia in Eccellenza davanti al proprio pubblico ospitando al Tintisona l'Atletico Lodigiani.Nella seconda giornata il Morolo andrà sul campo della Vis Sezze, l'Arce riceverà il Casal Barriera, il Sora il Cisterna Sermoneta, mentre il Paliano andrà sul campo del Gaeta. Altro derby attesissimo alla terza giornata tra il Paliano e l'Ausonia, mentre il Morolo riceverà l'Astrea, l'Arce andrà sul campo del Cisterna Sermoneta, mentre il Sora sul campo dell'Atletico Vescovio. Altri derby ciociari sono previsti alla sesta giornata, il 13 ottobre, con Sora-Morolo, alla settima il 20 ottobre 2019 con Morolo-Arce ed il 27 ottobre, ottava giornata d'andata con Sora-Paliano.Il 3 novembre sarà la volta di Paliano-Arce ed il 10 novembre di Sora-Ausonia. La domenica successiva big match tra Ausonia-Arce, due ciociare che puntano al vertice mentre nel turno infrasettimanale del 22 dicembre si giocheranno Morolo-Paliano ed Arce-Sora. L'ultima giornata di campionato si avrà il 3 maggio 2020 con Morolo-Gaeta, Palestrina-Ausonia, Arce-Atletico Lodigiani, e Formia Sora.«Non sono né contento né troppo sorpreso del girone», dice Gianluigi Staffa, tecnico del Morolo. «Il presidente del Comiato Regionale alterna le romane e quest'anno abbiamo Casal Barriera e Campus che non c'erano lo scorso anno e soprattutto l'Astrea una novità per questo girone. Partiremo subito con una sfida durissima contro l'Ausonia una delle grandi favorite. A volte però affrontare le piu' forti subito può essere un vantaggio. Per quanto riguarda la squadra siamo ancora un cantiere aperto. Cerchiamo un difensore centrale ed un attaccante di qualità. Se non arriveranno certi tipi di giocatori resteremo con la rosa attuale»«Puntiamo alla vittoria del campionato», ha invece spiegato Sasà Amato, allenatore dell'Ausonia. «ma sarà un campionato difficile. L'inizio non è dei piu' facili ma va bene così. Abbiamo costruito una squadra a noistro parere forte costituita oltre che da bravi calciatori dediti al sacrificio con tanta voglia di fare bene. Finora il pre campionato è stato molto positivo, non vediamo l'ora di iniziare il campionato».«Il girone a mio parere è livellato verso l'alto sarà molto duro, noi vogliamo fare bene con la salvezza da ottenere in tempi rapidi" ha dichiarato mister Francesco Russo del Paliano. Sono contento di fare l'esordio in casa e di giocare il mercoledì successivo ancora davanti al nostro pubblico per il primo turno della Coppa Italia regionale. Lo scorso anno eravamo in Promozione, abbiamo raggiunto la finale, poi persa della Coppa Italia regionale di categoria. Ci ha regalato l'Eccellenza. Quest'anno puntiamo a fare bene sia in campionato che in Coppa Italia. La squadra? Stiamo lavorando per completarla. Arriverà un attaccante giovane ma con esperienza nella categoria, una prima punta e qualche Under bravo. A giorni l'annuncio».««Noi del Sora punteremo a vincere il campionato, ben sapendo che ci saranno altre squadre di qualità. Prevedo un girone livellato verso l'alto, con squadre blasonate e piazze importanti come la nostra. Vero che mancano Unipomezia e Tivoli date da tutti come grandi squadre ma alcune compagini come il Casal Barriera, Campus Eur non le conosciamo molto, saranno da prendere con le molle. Sarà dura. Stiamo lavorando bene e vogliamo arrivare al massimo per l'avvio del campionato» ha spiegato Ezio Castellucci, allenatore del Sora.