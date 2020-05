© RIPRODUZIONE RISERVATA

è immerso in una riflessione profonda. Senza l'accordo per il rinnovo con il, approfitta di questa fase lontana dai campi per esaminare tutte le offerte arrivate al suo entourage. Vorrebbe restare in Inghilterra dove lo cercano. Ma allo stesso tempo non esclude un trasferimento in Italia o negli Emirati. Difficile fare in questo momento previsioni. Di certo se laripartirà presto, i club inglesi avranno evidenti vantaggi economici sulle società degli altri Paesi.«Mi piace Londra e anche alla mia famiglia, stiamo bene - ha raccontato il brasiliano in un'intervista al canale Youtube 'Desimpedidos' -. Tuttavia questa è una domanda di cui non so ancora la risposta. Se rimarrò al Chelsea, se mi trasferirò in un'altra squadra di Londra o se lascerò l'Inghilterra. Tutto può succedere».In Italia, l'expiace a, ma solo qualche mese fa era stato proposto anche alla Roma. Una pista, quest'ultima, sfumata per le alte richieste del duttile attaccante , che pretendeva 5 milioni di euro a stagione per firmare con il club giallorosso.Tra i giocatori in scadenza seguiti dal ds Petrachi c'è soprattutto. Ma per il difensore belga resta forte la concorrenza dell'Inter. I nerazzurri tra l'altro possono contare su uno sponsor d'eccezione come Lukaku. La punta diha già illustrato al suo connazionale i progetti della società interista.