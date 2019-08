Napoli-James Rodriguez, l'affare si complica. Icardi-Dybala: ora si può

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIi infortuni del Real Madrid giocano ancora contro il Napoli: con lo stop di Hazard dopo quello di Asensio, il tecnico Zidane si è ritrovato infatti costretto a convocare James Rodriguez per la sfida di Vigo. I rapporti tra il francese e il colombiano restano tesi, ma il momento di difficoltà impone all'allenatore di riconsiderare l'ex Bayern, da tempo nel mirino di Ancelotti. Di certo, senza James (per il quale verrà fatto comunque un tentativo a fine mercato) o un altro rinforzo offensivo (piace pure Llorente) da abbinare a Lozano, il club azzurro non potrà dare il via libera alle due cessioni Ounas-Verdi. Il franco-algerino è un pallino del Lille, mentre l'ex Bologna ha un accordo con il Torino, al momento congelato in attesa di capire il cammino dei granata in Europa League. Nella Torino sponda bianconera non tramonta invece l'idea dello scambio Dybala-Icardi. L'affare a maglie invertite, sfumato a giugno per il no dell'argentino juventino (ancora sul taccuino del Psg), sarebbe conveniente per entrambi i club sul piano tattico e finanziario. Intanto, dopo la cessione in prestito di Pellegrini al Cagliari, il ds Paratici prosegue i contatti per piazzare almeno un centrocampista. Quale? Saranno le offerte a decidere. Attenzione quindi alle sirene tedesche per Emre Can, decisamente più ambito in questa fase rispetto a Matuidi. Aria di scambio pure sull'asse Firenze-Milano con il coinvolgimento di Politano e Biraghi: la formula discussa è quella del prestito con diritto di riscatto. Pronto pure il contratto triennale di Mario Balotelli con il Brescia: la firma entro domenica, il primo allenamento con i nuovi colori invece martedì.