Juventus, arriva Pogba ma è addio con de Ligt. Milan, Douglas Luiz alternativa a Renato Sanches. Inter, Skriniar dice sì al Psg

Arriva Pogba, va via de Ligt. Nella giornata di ieri la Juventus ha trovato l’accordo con il centrocampista francese, che rientrerà a Torino a parametro zero dal Manchester United, ma rischia di perdere il difensore olandese. Il margine di manovra è ridotto al minimo: il difensore vuole andare via. La Juventus è pronta a valutare offerte dagli 80 milioni di euro, al momento il Chelsea sembra in pole, ma in fila ci sono Manchester City, Manchester United, Psg e Barcellona. I bianconeri si devono guarda attorno e hanno individuato in Koulibaly il profilo ideale per la propria difesa. La trattativa potrebbe entrare nel vivo sulla base di 35-40 milioni di euro. Nessuna novità per Di Maria, la Juve vuole una risposta entro domenica ma l’argentino continua ad aspettare il Barcellona.

Lo strano caso Dybala: la Juve non lo rinnova, l'Inter lo mette in stand by. Roma e Milan sono alla finestra

Kean è nel mirino del Psg, e da Parigi Paredes potrebbe fare il percorso inverso per puntellare un centrocampo che rischia di perdere Arthur e Rabiot, oltre a Ramsey, verso la Turchia. Il Milan vuole annunciare al più presto i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara e iniziare il mercato. Oltre a Cristante e Veretout, l’alternativa a Renato Sanches adesso è Douglas Luiz dell’Aston Villa. Se sfuma Botman, piace Thiaw dello Schalke (seguito anche da Torino e Bologna). L’Inter deve cedere. Due tra Dzeko, Correa e Sanchez devono dire addio, Skriniar ha detto sì al Psg e Pinamonti e Sensi possono finire al Monza. Destro è dell’Empoli, Henry va al Verona dicendo addio al Venezia e il Bologna non molla la presa su Ilicic.