Ora è anche ufficiale: il calciomercato 'estivo' inizierà il 1° settembre e terminerà il 5 ottobre. Oggi laha confermato le date per i prossimi tesseramenti e annunciato che la finestra invernale si svolgerà dal 4 al 31 gennaio 2021. La prossima sessione sarà quindi più breve, anche se molte delle operazioni verranno impostate proprio in queste settimane. Ad esempio, l'è concentrata sull'affare. L'ad Marotta ha raggiunto una bozza di accordo con il Verona sui 30 milioni di euro, con la promessa di approfondire i contorni dell'affare nei prossimi giorni. Ma prima di definire l'intesa con i nerazzurri, il club veneto avrà un nuovo confronto con la, la Lazio e le altre società straniere sulle tracce del difensore albanese. L'Inter è convinta di avere in pugno il giocatore classe 200 grazie ad una formula che stuzzica molto il presidente: soldi, due contropartite più la possibilità di lasciare Kumbulla un anno in prestito al. Di certo il mese di giugno sarà dedicato alle operazioni con vista futuro e ai rinnovi. E tra quelli più urgenti c'è quello del giovane. Dopo una lunga trattativa, le parti si sono avvicinate. Il ds Ausilio appare più fiducioso e nelle ultime ore la distanza tra l'offerta e l'alta richiesta (quinquennale da 1 milione di euro netto a stagione) si è ridotta.